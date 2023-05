Nadciąga telefon, jakiego potrzebowaliśmy. Następca świetnego OnePlus

OnePlus potrafi robić telefony. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, czego przykładem może być bardzo udany model w postaci OnePlus Nord 2. Tym bardziej cieszą przecieki dotyczące jego następcy. Model trzeci będzie mieć świetną specyfikację i wszystko wskazuje na to, że niezbyt wygórowaną cenę.

Zdjęcie OnePlus Nord 3 może zdobyć rynek ceną i możliwościami. / CARLO ALLEGRI / Reuters / Forum / East News