Najpotężniejsza turbina wiatrowa świata. Zasili 30 tys. domów

Chiny szokują co jakiś czas kolejnymi mega konstrukcjami. Wiele z nich dotyczy odnawialnych źródeł energii. Jedna z krajowych firm wyszła z propozycją projektu, który ma na celu instalację największej na świecie pływającej turbiny wiatrowej o pojedynczej mocy.

Nowy projekt firmy MingYang Smart Energy o nazwie OceanX wystartował z portu w Kantonie w południowych Chinach. Celem jest morska farma wiatrowa Qingzhou IV w Yangjiang w prowincji Guangdong. Podróż liczącą 191 mil morskich zaplanowano na 72 godziny.



"Dwugłowy potwór" zasili tysiące domów

Ocean X ma niezwykle charakterystyczny kształt litery V. Jej całkowita moc wynosi 16,6 MW. Roczna zdolność produkcyjna wynosząca 54 tys. MWh może zasilić około 30 tys. domów w Państwie Środka.

W 2023 roku firma uruchomiła pierwszą w historii turbinę wiatrową odporną na tajfuny, o mocy znamionowej 18 MW. Platforma OceanX powstała we współpracy ze stoczniami Huangpu Wenchong Shipbuilding Company i China State Shipbuilding Corporation.

W 2020 roku przeprowadzono testy prototypu w skali 1:10, a w kwietniu b.r. ukończono montaż w pierwotnej skali. Na szczycie konstrukcji w kształcie litery V umieszczono dwa przeciwbieżne wirniki o średnicy łopat wynoszącej 182 metry. Aby całość była stabilna, zamontowano ją na pływającej platformie w kształcie litery Y i wzmocniono linami. Całość waży około 16,5 tys. ton i jest zaprojektowana do działania na wodach o głębokości ponad 35 m.

Platforma może wytrzymać podmuchy wiatru do 260 km/h i fale o wysokości do 30 m (huragan kat. 5). Co więcej, dzięki ustawieniu w kierunku wiatru nawet w takich warunkach może produkować energię.

Wykorzystanie energii wiatrowej na morzu

Na całym świecie podejmuje się wysiłki, których celem jest wycofanie paliw kopalnych i zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii i energetyką jądrową. Elektrownie słoneczne i wiatrowe zyskują na popularności.

W ciągu ostatnich lat turbiny wiatrowe zwiększyły swoje rozmiary, produkując więcej energii elektrycznej. Początkowo planowano przenieść je na morze, aby zmniejszyć uciążliwość dla okolicznej ludności i nie zajmować cennej ziemi. Okazało się jednak, że korzyści z przechwytywania szybszych wiatrów na otwartych wodach morskich i oceanicznych są znacznie większe, co doprowadziło do intensywnego rozwoju morskich farm wiatrowych.