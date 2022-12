Najwięksi złodzieje kryptowalut — Twój Bitcoin jest już w Korei Północnej

Dawid Szafraniak

Do obrabowania banku potrzebna jest grupka przerażających i uzbrojonych po zęby bandytów. Ci jednak muszą się dostać do danego miejsca, skąd zawiną papierowy pieniądz. W przypadku kryptowalut wymagani są najlepsi w swoich fachu hakerzy. Takich ma Korea Północna, która podwędziła kryptowaluty o łącznej wartości prawie 2 miliardów dolarów. I jest to ich sposób na sukces gospodarczy…

Zdjęcie Korea Północna szuka pieniędzy w kradzieży kryptowalut. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / East News