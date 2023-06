Polskie technologie z NASA będą badać Wszechświat

Mowa tutaj o specjalnych czujnikach. Naukowcy z NASA poważnie myślą o wykorzystaniu ich w badaniach atmosfery Marsa. Co ciekawe, według nich, są one o wiele praktyczniejszym, tańszym i skuteczniejszym wynalazkiem do tego typu badań od nawet najbardziej zaawansowanych łazików.

Koncepcja zakłada rozmieszczenie takich czujników w różnych miejscach marsjańskiego globu i stałe monitorowanie stanu atmosfery. Naukowcy tłumaczą, że taką misję można przeprowadzić przy niskim nakładzie środków. Tymczasem dotychczas badania wykonywało się za pomocą niezwykle drogich sond czy robotów.