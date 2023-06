Przejęli gigantyczny rosyjski samolot i sprezentowali go Ukrainie

Rosyjski gigant An-124 teraz należy do Ukraińców

Tego samego dnia kanadyjski premier ogłosił, że w odpowiedzi na niesprowokowaną inwazję Rosji na Ukrainę Kanada zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Rosyjski AN-124 został zatrzymany na lotnisku w Toronto. Linie lotnicze Wołga-Dniepr bezskutecznie starały się odzyskać samolot tłumacząc, że wykonywał loty "w interesie kanadyjskiego rządu".

An-124 może przewozić ładunek o masie do 150 ton i bez problemu zabiera na pokład pojazdy, kontenery czy nawet części dużych rakiet. Napędzany jest przez cztery silniki turboodrzutowe, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 865 km/h i zasięgu 4500 km przy pełnym obciążeniu.

An-124 niedawno wizytował w Polsce. Maszyna 24 maja bieżącego roku dostarczyła do Wrocławia dwie kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. To nie jedyny tego rodzaju transport przylatujący do Wrocławia. Do miasta trafia wiele samolotów transportowych mających na pokładzie m.in. sprzęt z USA, który później jest rozlokowywany w europejskich bazach m.in. NATO.