Stosowne obwieszczenie można bez problemu znaleźć na stronie KRS w zakładce Tablica Obwieszczeń:

Polski sklep Neonet z problemami

Neonet już od jakiegoś czasu zmagał się z problemami finansowymi, podobnie zresztą jak wiele innych sklepów i sieci handlowych z rynku RTV, AGD i podobnych. Jeszcze wcześniej tego roku firma informowała o rozpoczęciu procedur optymalizacyjnych, które miały na celu łagodzenie problemów finansowych spółki. Jak widać te nie przyniosły rezultatu.

Jeden z użytkowników Twittera poinformował, że Neonet złożył wniosek o postępowanie sanacyjne. Ma być to środek zapobiegawczy wobec ewentualnej niewypłacalności firmy. Praktyka pokazuje, że niektórym firmom to pomogło. Przykładem jest choćby Komputronik, który dzięki temu poradził sobie z podobnymi problemami i nadal oferuje produkty w sklepach stacjonarnych i online.

Co to jest postępowanie sanacyjne? To specjalny proces restrukturyzacji, którego głównym celem jest uzdrowienie przedsiębiorstwa. Ma pomóc w dojściu do porozumienia z wierzycielami i poprawieniu wyników finansowych firmy. Składa się z kilku kroków:

Złożenie wniosku

Rozpoznanie wniosku przez sąd

Przygotowanie spisu wierzytelności

Utworzenie planu restrukturyzacyjnego, wdrożenie go w życie

Głosowanie wierzycieli nad przedstawionymi propozycjami

Decyzja (odmowna lub potwierdzająca) sądu

Klienci Neonet w panice. Co z zakupami?

Sytuacja Neonet jest o tyle zaskakująca dla niektórych klientów, że jeszcze w ostatnich dniach miało miejsce otwarcie nowego sklepu stacjonarnego firmy. Czy sytuacja związana z upadłością będzie mieć wpływ na realizację zamówień? To zależy. Sklep już od jakiegoś czasu odmawiał realizacji niektórych zakupów, jednak odbywało się to bez strat finansowych po stronie klientów.

Obecnie można bez problemów dokonywać zakupów w sklepie, a te mają być dostarczane w normalnym trybie. Nadal działa obsługa kupujących i wsparcie po procesie zakupowym.

Neonet to polska sieć detaliczna z siedzibą we Wrocławiu, która działa na rynku od 2003 roku. Do tej pory sklep oferował klientom produkty z kategorii szeroko pojętej elektroniki. Poza sklepem internetowym w całej Polsce otwarto ponad 250 fizycznych placówek marki Neonet.