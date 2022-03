Netflix już dwa dni temu poinformował o tym, że wycofuje się z rosyjskiego rynku, co oznacza, że obywatele tego kraju nie mogą korzystać z najpopularniejszego serwisu streamingowego na świecie. Choć uczciwie trzeba zauważyć, że dopiero stawiał tam pierwsze kroki, więc tych użytkowników nie było bardzo dużo, a konkretniej ok. 1 mln z ponad 200 mln subskrybentów, jakich usługa ma na całym świecie.



Mniej więcej w tym samym czasie Disney zdecydował, że wstrzymuje w Rosji kinowe premiery swoich nadchodzących hitów, np. To nie wypanda - legendarne studio nie oferuje jeszcze w Rosji, podobnie jak w Polsce, swojej usługi streamingowej Disney+, więc w tym przypadku nie było czego odcinać.

Amazon i HBO dołączają do Netflixa i Disneya. "Nie" dla Rosji

Dziś dowiadujemy się, że na podobny krok zdecydowała się pozostała czołówka usług streamingowych, a mianowicie HBO oraz Amazon Prime Video. Na oficjalnym twitterowym koncie programu informacyjnego Nexta, niezastąpionego przy dostarczaniu informacji z wojny w Ukrainie, pojawił się wpis o następującej treści: - Holding WarnerMedia, obejmujący HBO i Warner Bros. zawiesza nadawanie, licencjonowanie i wypuszczanie filmów i gier w Rosji.



Do kompletu mamy jeszcze Amazon, który podjął nawet bardziej rygorystyczne kroki (nie da się ukryć, że może to nieco przykryć wczorajsze doniesienia medialne, jakoby firma korzystała z dostawców zmuszających do pracy Ujgurów w Chinach).

A mianowicie pozbawił Rosjan i dostępu do swojej usługi streamingowej Prime Video, możliwości zamawiania przedpremierowo nadchodzącej gry sieciowej New World i produktów z Amazona oraz korzystania z oferty chmury Amazon Web Services (AWS).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Rosji i Ukrainie, podjęliśmy dodatkowe akcje w tym regionie. Zawiesiliśmy dostawy produktów do klientów z Rosji i Białorusi i nie będziemy dłużej akceptować nowych klientów z tych krajów dla AWS i nowych sprzedawców na Amazonie. Zawieszamy też działanie Prime Video dla klientów z Rosji i przyjmowanie zamówień przedpremierowych na New World, jedyną grę wideo, jaką sprzedajemy bezpośrednio w Rosji czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Firma wykorzystała tę sytuację, by podkreślić również, że w odróżnieniu od niektórych amerykańskich dostawców technologii, Amazon i AWS nie mają żadnych centrów danych, infrastruktury i biur w Rosji, bo trzyma się sprawdzonej zasady, że nie robi się interesów z rosyjskim rządem.