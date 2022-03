Cyberataki nie ustają. Czy Ukraina przeniesie ściśle tajne dane i infrastrukturę IT za granicę?

Wygląda na to, że ukraiński rząd coraz mocniej obawia się, że atakujące ich kraj - zarówno fizycznie, jak i w cyberprzestrzeni - wojska rosyjskie mogą uzyskać dostęp do serwerów i wejść w posiadanie ściśle tajnych danych, dlatego eksplorują możliwości potencjalnego przeniesienia infrastruktury IT do innego kraju.

Gdzie trafią ukraińskie tajne dane i serwery? Do Polski? 123RF/PICSEL