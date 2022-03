Włosi namierzyli tajemniczy jacht wart 700 mln dolarów. Ma należeć do Putina

Mateusz Zajega Transport

W ostatnim czasie w ramach sankcji nałożonych na rosyjskich oligarchów władze poszczególnych krajów mogą skonfiskować luksusowe dobra należące do nich. W związku z tym włoscy śledczy postanowili zbadać, do kogo należy enigmatyczny superjacht, który kilka miesięcy temu zacumował do jednego z portów. Jak donoszą lokalne media, jego właścicielem ma być zbrodniczy dyktator, Władimir Putin.