Patrioty strącają wszystkie rosyjskie pociski

W Polsce znajduje się jeszcze kilka amerykańskich systemów Patriot. Chronią one bazy USA m.in. w Rzeszowie. Jeśli chodzi o nasze tego typu systemy, to USA dostarczą nam najnowocześniejsze na świecie radary do wykrywania celów powietrznych, którymi obecnie dysponuje tylko Pentagon.

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę w Kijowie, Rosja od jakiegoś czasu jest całkowicie bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.