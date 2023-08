Białoruskie śmigłowce zostaną zniszczone polskimi Piorunami

PPZR Piorun radzi sobie z systemami obrony Witebsk

Właśnie taki system posiadały białoruskie śmigłowce, które naruszyły kilka dni temu polską przestrzeń powietrzną. Sam fakt, że miały one Witebsk wskazuje, że piloci liczyli się z faktem uzasadnionego ataku polskiego wojska na nich, ale pomimo zagrożenia, podjęli próbę. Analitycy wskazują, że to świadczy o desperacji białoruskiej armii, która tak bardzo obawia się Polski, że dokonuje żałosnych prowokacji, by nas odstraszyć, zupełnie jak mały piesek zajadle szczekając na dużego psa.

Dotychczas produkcja Piorunów nie przekraczała 300 sztuk rocznie. Teraz się to zmieniło. Firma Mesko podaje, że chce osiągnąć nawet 600 sztuk i 1000 sztuk pocisków rocznie. Największa ilość wyrzutni trafi na pewno do Wojska Polskiego, ale firma chce również zacząć produkować dla innych krajów, które są tą bronią najbardziej zainteresowane.

Pioruny robią furorę w Ukrainie i na całym świecie

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to zmodernizowana wersja zestawu Grom. Warto tutaj przypomnieć, że ten rewelacyjny sprzęt pokazał swoje możliwości w konflikcie w Gruzji, za który odpowiada Rosja. Na dwanaście wystrzelonych rakiet Grom, dziewięć trafiło w rosyjskie samoloty. Na Ukrainie skuteczność systemu jest jeszcze wyższa.

Zestaw przeciwlotniczy Piorun ma masę 16.5 kg, składa się z 10.5 kg pocisku rakietowego, wyrzutni, mechanizmu startowego i naziemnego bloku zasilania. Jak czytamy na witrynie zakładów Mesko, system przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością 1440 km/h na wysokości od 10 do 4000 metrów i odległości od 500 do 6500 metrów.