Ukraińscy żołnierze mają głowy przepełnione pomysłami na chałupnicze sposoby szybkiej neutralizacji licznych oddziałów rosyjskiego agresora, a co za tym idzie, ochrony swoich miast i ludności cywilnej, która jest coraz bardziej doświadczana przez realia okrutnej wojny.

Na Twitterze pojawiły się nowe nagrania ukazujące ukraińskich żołnierzy pacyfikujących rosyjskie czołgi w bardzo nietypowy sposób. Otóż wykorzystują oni pickupy Mistubishi L200 i Fiat Fullback 4x4 oraz pojazdy buggy do szybkich ataków z zaskoczenia na czołgi za pomocą ręcznych wyrzutni Javelin czy S-8. Żołnierze mogą też szybko neutralizować rakiety lecące w kierunku ukraińskich miast za pomocą np. systemów Mistral.

Pickupy i buggy idealne na ukraiński czarnoziem i rasputicę

Dodatkowo pickupy pełnią też rolę holowników dla wyrzutni rakiet kal. 122 mm z wyrzutni BM-21 Grad. Takie pojazdy idealnie radzą sobie z ukraińskim błotem tzw. rasputicą. Wielokrotnie mieliśmy już okazję widzieć, jak rosyjskie ciężkie czołgi polegały w starciu z tym zjawiskiem.

Obecnie najwięcej pickupów i buggy wykorzystuje się na terenach niedawno wyzwolonych, czyli zachodnich przestrzeniach obwodu ługańskiego. Dotychczas najwięcej udanych akcji przeprowadzili żołnierze 93 Brygady Zmechanizowanej. Mają oni już na swoim koncie zniszczonych dziesiątki czołgów. Większość z nich to T-80 w różnych wersjach. Wszystkie akcje przeprowadzają głównie przy użyciu przeciwpancernego pocisku kierowanego FGM-148 Javelin.

Javeliny wciąż szybko pacyfikują rosyjskie czołgi

Służą one Ukraińcom od początku wojny i wciąż odgrywają ogromną rolę w neutralizacji agresora. Są to ręczne wyrzutnie typu wystrzel i zapomnij. Oznacza to, że po wybraniu celu, pociski naprowadzane na podczerwień na dany obiekt, a później zmierzają w jego kierunku i dokonują na niego uderzenia od góry. W przypadku czołgu najbardziej słabym jego elementem jest górna część wieży. Po uderzeniu, czołg staje w ogniu a załoga ginie na miejscu.

Wyrzutnie FGM-148 Javelin produkowane są przez amerykańskie koncerny Raytheon i Lockheed Martin. Wykorzystują one pociski o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg wynosi nawet do 4750 metrów. Pociski mają dwie głowice, głowicę prekursorową, aktywującą wybuch pancerza reaktywnego, i głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego. Armia Ukrainy w chwili rozpoczęcia agresji Rosji miała na swoim wyposażeniu blisko 2500 ręcznych wyrzutni NLAW i Javelin.