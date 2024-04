Nowa funkcja w mObywatel. Będziemy płacić

Spis treści: 01 mObywatel z nową funkcją

mObywatel z nową funkcją

Nowa opcja w mObywatelu, czyli ePłatności jest pilotażowo wdrażana w kolejnych urzędach gminy. To opcja, która pozwoli nam bez trudu zapłacić podatki i opłaty do tej pory wykonywane np. w urzędzie miejskim. System płatności opiera się na popularnym Bliku. Oznacza to, że podatek od nieruchomości zapłacimy przez telefon - zajmie to tylko kilka chwil i będzie maksymalnie uproszczone.

Zależnie od opcji oferowanych w danym urzędzie, przy pomocy mObywatela zapłacimy:

podatek od nieruchomości

podatek leśny od osób fizycznych

podatek rolny od osób fizycznych

łączne zobowiązania finansowe

zagospodarowanie odpadów komunalnych

Już teraz możecie znaleźć opcję ePłatności w zakładce Usługi w aplikacji. Możliwe jednak, że będzie ona dla was niedostępna. Wszystko dlatego, że obecnie jest to program pilotażowy i dostępny w wybranych urzędach. W których?

ePłatności - jak skorzystać? Lista urzędów

Nowa funkcja mObywatela, czyli ePłatności jest obecnie wdrażana pilotażowo w części urzędów, które zgłosiły się do programu. Oznacza to, że przed skorzystaniem z opcji należy sprawdzić, czy nasz urząd daje taką możliwość. Obecnie lista urzędów które przystąpiły do pilotażu prezentuje się następująco:

Bielsko-Biała

Brzeszcze

Bydgoszcz

Chełm

Cieszyn

Dąbrowa Górnicza

Elbląg

Gdańsk

Gdynia

Grudziądz

Hażlach

Jasienica

Kalety

Kalisz

Kielce

Krotoszyn

Leżajsk

Lubenia

Łowicz

Mielec

Mińsk Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

Oława

Ostrowiec Świętokrzyski

Piaseczno

Piekary Śląskie

Pleszew

Płock

Polanka Wielka

Police

Poznań

Ruda Śląska

Rumia

Skierniewice

Sopot

Stalowa Wola

Starogard Gdański

Tarnowo Podgórne

Tarnowskie Góry

Toruń

Włocławek

Wodzisław Śląski

Zabrze

Zielona Góra

Zielonki

Warto pamiętać, że w każdym mieście urząd może mieć inny katalog zobowiązań. To podatki, które możemy opłacić przy pomocy ePłatności w mObywatelu. Na przykład Miasto Zielona Góra pozwala zapłacić podatek od nieruchomości i uiścić opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podczas gdy w Toruniu opłacimy jedynie podatek od nieruchomości. Szczegółowe informacje o poszczególnych opcjach znajdziemy na stronie gov.pl.

Podatki online - hit w Polsce?

Funkcja ePłatności pozwala na uregulowanie aż 5 urzędowych zobowiązań i zdaje się, że będzie cieszyć się dużą popularnością. Chociaż nowa funkcjonalność dostępna jest w jedynie części urzędów w Polsce, to do tej pory wykonano przy jej pomocy aż 50 tysięcy transakcji: