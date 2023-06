Do tego 2,5 miliona dzieci zostało wewnętrznie przesiedlonych, ponieważ ich rodziny szukają bezpieczniejszego miejsca do życia. Stanowi to bardzo duże wyzwanie dla miast przyjmujących nieustannie przesiedleńców wojennych. Dzieci bez odpowiedniej edukacji nie będą miały przyszłości. Jednym z miast, które przyjmuje duże liczby osób poszukujących bezpiecznego miejsca do życia, jest Lwów.

Problem z dostępem do edukacji ukraińskich dzieci

Zamknięcia szkół, nieustanne bombardowania i wysiedlenia sprawiają, że dostęp do edukacji jest bardzo trudny. Zwłaszcza dotyczy to dzieci na obszarach najbardziej dotkniętych wojną. Miasto Lwów, aby pomóc przesiedlonym uczniom wrócić do szkół, we współpracy z lokalnym funduszem charytatywnym Team4UA zainicjowało budowę szkoły wydrukowanej w technologii druku 3D.

Wideo youtube

Wykonawcą projektu jest duńska firma budowlana 3DCP Group, a dostawcą sprzętu jest 3D COBOD. Drukowana szkoła to parterowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej 370 m2. Warstwa po warstwie, budynek zaczyna nabierać realnych kształtów.

Projekt budowy szkoły w oparciu o technologię druku 3D ma na celu zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom dotkniętym wojną na pełną skalę na Ukrainie, a także stworzenie integracyjnej przestrzeni dla dzieci wewnętrznie przesiedlonych we Lwowie. Zniszczone szkoły i inne placówki oświatowe pozbawiają młodsze pokolenie możliwości otrzymania wysokiej jakości edukacji, co może mieć negatywny wpływ na ich przyszłość i przyszłość państwa. Mówi Jean-Christophe Boni, założyciel i prezes fundacji humanitarnej Team4UA.

Budowa szkoły wydrukowanej na drukarce 3D rozpoczęła się już we wrześniu 2022 roku, jednak została tymczasowo wstrzymana ze względu na masowe rosyjskie ataki rakietowe, które odcinały prąd niezbędny przy budowie. Prace nad nową szkołą zostały wznowione, a wykonawca szacuje, że zostanie oddana do użytku już w 2024 roku. Ma pomieścić około 100 uczniów.





Technologia druku 3D przyszłością Ukrainy

Eksperci szacują, że odbudowa zniszczeń infrastruktury Ukrainy, spowodowanych przez rosyjskiego agresora, będzie kosztowała miliardy dolarów. Wojna w dalszym ciągu trwa, a ostatnie wydarzenia związane z wysadzeniem tamy Nowa Kachowka spowodowały kryzys, który porównywalny jest do katastrofy czarnobylskiej.

Dzięki temu, że ukraińskie wojska z dnia na dzień wyzwalają kolejne miejscowości spod rosyjskiego jarzma, można rozpoczynać prace związane z odbudową zniszczeń. Wołodymyr Zelenski ma ambitne plany, nie tylko odbudowania Ukrainy, ale również stworzenia fundamentów pod nową rzeczywistość. Jednak będzie to wymagało nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale również użycia najnowocześniejszych technologii.