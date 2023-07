Oddajcie iPhone'y! Rosja drży przed Stanami Zjednoczonymi

Od dziś obowiązywać ma wprowadzony przez Ministerstwo Handlu zakaz korzystania z iPhone’ów, a także innych urządzeń Apple, który dotknie tysięcy rosyjskich pracowników i urzędników państwowych. Co ciekawe, w niektórych przypadkach chodzi nie tylko o urządzenia służbowe, ale i prywatne, np. jeśli użytkownicy korzystają z nich do otwierania służbowej korespondencji.



Jak pisze Financial Times, powołując się na źródła zbliżone do agencji rządowej, urzędnicy ds. bezpieczeństwa w ministerstwach (pracownicy FSB) ogłosili, że iPhone'y nie są już uważane za bezpieczne i należy szukać zastępstwa.



Naprawdę wierzą, że Amerykanie mogą używać swojego sprzętu do podsłuchiwania wyjaśnia rosyjski dziennikarz śledczy i ekspert ds. rosyjskich służb bezpieczeństwa, Andriej Sołdatow.

Ten dodaje jednak, że chociaż posunięcie to odzwierciedla generalne pragnienie rosyjskiego rządu, by zmniejszyć swoją zależność od technologii zagranicznych, szczególnie amerykańskich - Władimir Putin podpisał przecież w zeszłym roku dekret nakazujący instytucjom zaangażowanym w "krytyczną infrastrukturę informatyczną" migrację do rodzimego oprogramowania do 2025 roku - Kreml może mieć problem z jego egzekwowaniem. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) od dawna obawiać ma się bowiem używania iPhone'ów do kontaktów zawodowych, ale regularnie napotyka opór ze strony wysokich rangą użytkowników państwowych, którzy odmawiają współpracy, bo... po prostu lubią iPhone’y.