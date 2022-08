Pisaliśmy już niejednokrotnie o zegarkach elektronicznych, które pomogły ludziom w opresji, zawiadamiając służby o niebezpieczeństwie lub wskazując nieprawidłowości w odczytach mierzonych pomiarów. Tym razem sprawa jest nieco inna - rzecz dotyczy opaski sportowej, a dane pomogły w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co stało się z zamordowaną ofiarą.

W grudniu 2015 roku Richard Dabate zeznał, że zamaskowany intruz włamał się do jego domu w Connecticut, w którym mieszkał wraz z żoną Connie. Przestępca miał przywiązać mężczyznę do krzesła, natomiast jego małżonkę zastrzelić. Jak się jednak okazało, mąż ofiary kłamał.

Dane z urządzeń elektronicznych mogą być bardziej pomocne, niż nam się wydaje

W 2017 roku Dabate został oskarżony o popełnienie morderstwa, po tym jak dane z opaski sportowej Fitbit zaprzeczyły temu, co zeznawał. Wykazały, że Connie w czasie wskazanym przez jej męża jako moment ataku, przebywała na siłowni. Według nakazu aresztowania, Richard Dabate wrócił do domu po zapomnianego służbowego laptopa, gdzie rzekomo spotkał intruza grzebiącego w szafie na piętrze około 9:00 rano.

Materiał filmowy z lokalnej siłowni potwierdza jednak to, co odczytano z danych z opaski - ofiara była w tym czasie na terenie klubu fitness. Informacje uzyskane przez organy ścigania wskazują, że Connie Dabate została zamordowana o 10:05, kiedy to jej opaska po raz ostatni rejestruje jej ruch, a to ponad godzinę po czasie, który sugerował jej mąż.

Kilka dni temu, czyli 7 lat po dokonaniu zabójstwa, Richard Dabate został skazany na 65 lat więzienia. I choć wiadomym jest, że nic nie przywróci ofierze życia, jak mówi jej brat - Keith Margotta, uzyskana informacja pozwoli rodzinie ruszyć do przodu.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy dane z Fitbita zostały użyte, by pomóc w rozwiązaniu zagadki morderstwa - w 2018 roku śledczy posłużyli się danymi dotyczącymi tętna Karen Navarry, aby wydedukować, że została ona pozbawiona życia na pięć dni przed tym, kiedy odnaleziono jej ciało.