Panele słoneczne jak liście. Tanie i zabójczo wydajne

Składa się on z cienkich włókien, które tworzą wiele warstw przypominających budowę liści. Dzięki nim woda krąży w sposób naturalny i schładza materiał bez potrzeby istalowania dodatkowej pompy. Woda paruje, a następnie jest ponownie wyłapywana w korektorze ciepła i wprowadzana do systemu. To proste rozwiązanie pozwala osiągnąć wręcz fantastyczne rezultaty w pozyskiwaniu czystej, słodkiej wody z powietrza.



Ogniwa fotowoltaiczne przypominające liście przyspieszą globalną transformację energetyczną i rozwiążą dwa poważne problemy tego świata: dadzą tanią energię i słodką wodę profesor Christos Markides, kierownik Laboratorium Procesów Czystej Energii z Imperial College London

Pierwsze testy "liści fotowoltaicznych" wykazały, że potrafią generować o 10 procent energii elektrycznej więcej niż tradycyjne panele słoneczne. Produkują także słodką wodę i to w zawrotnych ilościach. Upowszechnienie się tej technologii na świecie może oznaczać, że ludzkość zyska rocznie dzięki niej 40 miliardów metrów sześciennych czystej i słodkiej wody. Hasło "energia odnawialna" dzięki fotowoltaicznym liściom nabierze nowego znaczenia.