Ciężkie działa 2S7 Pion i ich nowsze zmodyfikowane wersje 2S7M Pion-M wykorzystywane są zarówno przez Ukraińców do obrony swojego terytorium, jak i Rosjan do jego atakowania, co nie powinno być jednak zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że chociaż mamy do czynienia z dość wiekowym sprzętem, to może on wystrzeliwać jedne z najcięższych pocisków konwencjonalnych wśród maszyn tego typu.



Ta Piwonia już nie postrzela, bo doszczętnie spłonęła

A mowa o ogromnym radzieckim dziale samobieżnym 203 mm - ma 3 m wysokości, 13 metrów długości i blisko 3,4 m szerokości, a jego masa to prawie 50 ton - obsługiwanym przez aż siedem osób, które przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać ok. 675 km. 2S7 Pion można strzelać pociskami odłamkowo-burzącymi o masie aż 110 kg, których zasięg wynosi prawie 40 km, a także chemicznymi, kasetowymi, służącymi do przebijania betonu, a nawet pociskami jądrowymi.

Reklama