Putin chce być jak rzymscy cesarze. Tworzy własną "Gwardię Pretoriańską"

Ale to wciąż mało, bo jak komentuje dla brytyjskiej prasy jeden z posłów partii Jedna Rosja, Władimir Putin osobiście nakazał włączenie do niej również 7-tysięcznej jednostki sił specjalnych Grom, która wcześniej podlegała pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. A żeby specjalsi mieli do dyspozycji odpowiednie wyposażenie, sprowadził do Gwardii Narodowej także czołgi, samoloty bojowe i artylerię.

Rosgwardia to teraz siły specjalne, czołgi i samoloty

Wymagało to oficjalnej zmiany statusu Gwardii Narodowej, która nie mogła wcześniej korzystać ze "sprzętu wojskowego", ale przecież "tłumienie działalności nielegalnych grup zbrojnych" to wystarczające wytłumaczenie.



Eksperci nie mają wątpliwości, że Władimir Putin tworzy w ten sposób swoją "Gwardię Pretoriańską", nawiązując do elitarnych rzymskich imperialnych ochroniarzy, którzy byli lojalni jedynie wobec cesarza. A ostatnie posunięcie - jak przekonuje Ben Noble, prof. polityki rosyjskiej na University College London, w wypowiedzi dla The Telegraph - jest próbą "uodpornienia Kremla na zamach stanu:

Kreml ujawnia w ten sposób swoje zaniepokojenie możliwymi przyszłymi wewnętrznymi wyzwaniami dla jego rządów. Bunt Prigożyna podniósł poziom niepewności co do poparcia elit i społeczeństwa dla reżimu.

Andrei Soldatov, rosyjski dziennikarz śledczy i ekspert ds. rosyjskich służb bezpieczeństwa przekonuje, że to znaczące posunięcie Putina, który "prostuje dowodzenie i kontrolę sił specjalnych po buncie Prigożyna". Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że przeniesienie do Rosgwardii jednostki specjalnej Grom, czyli ostatniej policyjnej jednostki specjalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wzmacnia jednak pozycję Zołotowa, więc w przypadku jego zdrady...