Pokazano nowy największy wycieczkowiec na świecie. Zobacz jego luksus

Luksusowa marka linii wycieczkowych Royal Caribbean International ujawniła pierwsze wizualizacje nowego statku, który będzie największym wycieczkowcem na świecie. Jego konstrukcja trwa od 2021 roku i zbliża się do ostatniej fazy.



Nazwany Icon of the Seas ma mieć tonaż brutto na poziomie 250 800 ton.

Na pokładzie będzie w stanie maksymalnie pomieścić aż 7600 pasażerów.

Przy swoich rozmiarach Icon of the Seas ma być najbardziej ekologicznym statkiem linii. Jako pierwszy w Royal Caribbean International wykorzysta napęd na ciekły gaz ziemny.

Icon of the Seas ma posiadać osiem wydzielonych stref do idealnego spędzania wolnego czasu dla każdego.

Statek aktualnie jest w budowie i jego planowane wypłynięcie w morze przypada na styczeń 2024 roku. Jednak już w tym miesiącu można zarezerwować bilety na pierwszy rejs.

Największy statek wycieczkowy wyznacza nowe standardy w żegludze morskiej

Pierwsze wizualizacje Icon of the Seas zaprezentowało Royal Caribbean International na swoim blogu. Firma nazwała swój najnowszy projekt "pierwszym w swoim rodzaju połączenie tego, co najlepsze w każdych wakacjach".

Od momentu wejścia na pokład, każde doświadczenie jest specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić najlepsze wakacje. W Icon of the Seas przenieśliśmy to na nowy poziom Jason Liberty, prezes i dyrektor generalny, Royal Caribbean Group

Icon of the Seas będzie najpotężniejszym wycieczkowcem. Pod względem tonażu ma osiągnąć 250 800 ton. Jego planowana wysokość oscyluje w granicach 50-55 metrów. Wycieczkowiec ma mieć 20 pokładów, na których standardowo ma się mieścić 5600 pasażerów. Maksymalna liczba uczestników rejsu może jednak wynieść nawet 7600 osób.

Zdjęcie Icon of the Ocean ma być na tyle duży, że jedną jego atrakcji będą skoki na bungee / Royal Caribbean / materiały prasowe

Przy tym nowy wycieczkowiec będzie najbardziej ekologicznym statkiem we flocie Royal Caribbean International. Jego napęd stanowi skroplony gaz ziemny (LNG), który stanowi obecnie najczystsze paliwo dla okrętów o wysokim tonażu. Przy tym Icon of the Seas stawia na odzyskiwanie ciepła odpadowego. Pozwoli mu to na dłuższą żeglugę bez zawijania do portu, dbając o środowisko. Icon of the Seas będzie najbardziej zrównoważonym dla środowiska okrętem w historii żeglugi.

Zdjęcie Icon of the Seas będzie jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska statków na świecie / Royal Caribbean / materiały prasowe

Luksusy największego statku pasażerskiego

Największą uwagę Icon of the Seas przykuwają jego luksusowe strefy. Statek ma konstrukcję przypominającą inne wycieczkowce, gdzie pokłady są zorganizowane w "dzielnice". Te w nowym wycieczkowców są tak podzielone, aby każdy mógł znaleźć sobie odpowiednie miejsce do wypoczynku.

Zdjęcie Wśród atrakcji Icon of the Seas mają być pola golfowe, ściany wspinaczkowe czy nawet boisko do hokeja / Royal Caribbean / materiały prasowe

Jest ich łącznie osiem. Wszystkie posiadają swoje bary, restauracje czy miejsca aktywnej zabawy. Różnią się swoim klimatem i atmosferą. Wśród nich jest m.in. strefa wypoczynku Chill Island czy strefa największego parku wodnego na morzy Thrill Island.

Zdjęcie Nawet z kilkoma tysiącami pasażerów Icon of the Seas będzie miał specjalne strefy ciszy / Royal Caribbean / materiały prasowe

Główna strefa nazwana AquaDome znajduje się na szczycie wycieczkowca, gdzie prócz bezkresu morza, pasażerowie będą mogli zobaczyć 15-metrowy wodospad.

Zdjęcie Obszar wokół wodospadu wewnątrz wycieczkowca ma być centrum nocnych zabaw dla pasażerów / Royal Caribbean / materiały prasowe

Największy statek pasażerski już oferuje bilety na pierwszy rejs

Icon of the Seas ma zostać ukończony w 2023 roku, a w dziewiczy rejs popłynie w styczniu 2024. Główną jego trasą będzie rejs z Miami do prywatnej wyspy Royal Caribbean International na Bahamach. Karaibskie wyprawy obejmą jednak także rejony Meksyku, Hondurasu i Sint Maarten.



Jak na razie jednak Icon of the Seas znajduje się w Finlandii, gdzie kończy się konstrukcja jego kadłuba. Pomimo tego jednak już 25 października Royal Caribbean International otwiera możliwość zakupu biletów na pierwszy rejs. Zapewne jednak możliwość popłynięcia nowym największym wycieczkowcem świata, raczej nie będzie należała do najtańszych.