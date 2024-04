Polska odegra ogromną rolę w produkcji półprzewodników

Unia Europejska rozpoczęła swój historyczny i jednocześnie strategiczny projekt, w myśl którego na w krajach Wspólnoty mają powstać ośrodki do produkcji zaawansowanych technologii półprzewodnikowych. Jest to jeden z elementów uniezależnienia się od tego typu technologii produkowanych w Chinach czy na Tajwanie.

Jeden z takich futurystycznych obiektów będzie znajdował się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Projekt "FAMES - FD-SOI Pilot Line for Applications with embedded non-volatile Memories, RF, 3D integration and PMIC, to ensure European Sovereignty" ma na celu uruchomienie linii pilotażowej oraz opracowywanie i rozwój technologii FD-SOI 10 nm i 7 nm.

Polska odegra ogromną rolę w UE wprodukcji półprzewodników

— Fakt zaproszenia CEZAMAT Politechniki Warszawskiej do współpracy, w tak elitarnym gronie, nad doskonaleniem technologii FD-SOI, która została uznana za najbardziej obiecującą europejską technologię i włączona w największy projekt w historii Komisji Europejskiej (European Chips Act) świadczy o międzynarodowym uznaniu kompetencji i pozycji, jaką udało się wypracować w przeciągu kilku lat działalności CEZAMAT PW — komentuje prof. Romuald Beck, Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych.

Technologia ta jako jedyna powstała w całości w Unii Europejskiej i z tego względu jest strategiczna dla rozwoju technologii półprzewodnikowych w Europie. CEZAMAT Politechniki Warszawskiej informuje, że ośrodek będzie zaangażowany w prace związane z projektowaniem układów scalonych, technologią pamięci półprzewodnikowych oraz demonstracją ich potencjału w zakresie AI i bezpieczeństwa układów scalonych. Prace mają dotyczyć m. in. projektowania układów scalonych i testowania modułów PDK w celu dostarczenia narzędzi niezbędnych do projektowania i optymalizacji projektu układów scalonych i technologii.