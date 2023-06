Ukraina skutecznie neutralizuje rosyjskie ataki

Kyiv Post poinformował, że w maju tego roku Rosja wystrzeliła na Ukrainę co najmniej 563 rakiety i irańskie drony-kamikadze Shahed-136, z czego 533 zostały zneutralizowane przez ukraińskie systemy obrony powietrznej.

Według szacunków ekspertów Kreml wydał na ten cel imponujące 1,7 mld USD, z czego zdecydowaną większość - jakieś 1,58 mld USD - pochłonęły pociski Ch-555 (dokładnie taki w połowie grudnia spadł w okolicach Zamościa pod Bydgoszczą) i Ch-101.

Rosja wystrzeliła ich 114, z czego aż 106 zostało zniszczonych, co daje 93 proc. stopień neutralizacji. Jeżeli chodzi o drony Shahed-136, z których każdy kosztował kosztuje ok. 20 tys. dolarów, to Ukraina skutecznie pozbyła się 362 z 401 jednostek (ponad 90 proc).

W obu przypadkach mamy więc do czynienia ze wskaźnikiem neutralizacji na poziomie ponad 90 proc., który wygląda jeszcze bardziej imponująco, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówimy tu często o łączonych atakach powietrznych, z których większość obejmowała Kijów (ponad 20 takich przypadków).