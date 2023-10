Porwał go własny samochód elektryczny. O krok od tragedii!

Spis treści: 01 Porwany przez własny samochód

02 Zgrzyt i brak reakcji na hamowanie

03 Elektromobilność wszystkiemu winna?

Elektronika w aucie od samego początku miała nam służyć, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Nie inaczej jest w przypadku aut elektrycznych. Te, nie dość, że działają na podstawie silnika napędzanego prądem, to oferują całą masę elektronicznych funkcjonalności. Naszpikowane czujnikami i komputerami pojazdy to istne komputery na kółkach. Jak jednak wiemy, nawet komputer może się czasem popsuć lub doprowadzić do błędu.

Tak się stało w Wielkiej Brytanii, a konkretniej w szkockim Glasgow. Niejaki 53-letni Brian Morrison padł tam ofiarą porwania przez własne auto. Samochód elektryczny MG ZS EV przestał reagować na działania kierowcy, tj. wciskanie pedałów gazu i hamulca. Morrison zauważył, że podczas zbliżania się do ronda auto nie hamuje.

Podczas próby zahamowania auta, 53-latek usłyszał niepokojący dźwięk z samochodu. Niekoniecznie była to awaria hamulców, ale coś innego zadziało się z pojazdem. Ten nie reagował na wciskane pedały i sunął przed siebie z prędkością około 50 kilometrów na godzinę. Kierowcy udało się pokonać rondo, a dalej podążał, na szczęście, dość pustą drogą - był już późny wieczór.

Pierwszy impuls kazał Morrisonowi zadzwonić do żony, lecz ta i tak nie mogła mu w żaden sposób pomóc. Kolejny telefon wykonał do policji i była to dobra decyzja. Służby od razu wkroczyły do akcji, choć zatrzymanie auta nie było wcale proste. Należało doprowadzić do kolizji, która była w stanie unieruchomić pojazd. Wcześniejsze zdalne próby ingerencji w układ samochodu okazały się bezskuteczne.