Powstanie sztuczny mózg? Polscy naukowcy w laboratorium stworzyli neuron

Robert Bernatowicz Technologia

To może być pierwszy krok do powstania sztucznego mózgu. Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz IF PAN opracowali fotoniczny sztuczny neuron. Będzie nagroda Nobla?

Zdjęcie Mikrownęka optyczna jako pulsujący neuron (wizualizacja: Mateusz Król, źródło Wydział Fizyki UW). / domena publiczna