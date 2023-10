Pożar telefonu ucznia w plecaku. Ewakuowano całą szkołę

We wsi Trąbki Wielkie (woj. pomorskie) w plecaku jednego z uczniów szkoły podstawowej doszło do pożaru. Ten wywołany został przez telefon podczas trwającej lekcji. Szybka decyzja nauczyciela doprowadziła do ugaszenia urządzenia i ewakuowania całej szkoły.

Zdjęcie Pożar telefonu. Ewakuowano całą szkołę. / Stanislaw Bielski/REPORTER/123RF / East News