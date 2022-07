Prezydent Ukrainy od chwili rosyjskiej agresji na swój kraj praktycznie nie opuszcza globalnej sieci. Każdego dnia wspiera swoich obywateli i żołnierzy w walce o wolność Ukrainy. Wszystko to czyni bezpośrednio sprzed ekranu swojego laptopa i za pomocą praktycznie wszystkich dostępnych mediów społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski jest znany ze swojego zamiłowania do najnowszych technologii. W czerwcu pojawił się równocześnie na aż czterech europejskich konferencjach technologicznych za pośrednictwem hologramu . Zachęcał tam wszystkich do inwestowania w swoim kraju w najnowsze technologie i do wsparcia walki swoich obywateli o wolność dla całej Europy.

Wołodymyr Zełenski używa najnowszego Macbooka Air

44-letni prezydent Ukrainy nie ukrywa, że uwielbia produkty amerykańskiego koncernu Apple. Na co dzień w swoim biurze używa najnowszego MacBooka Air. Jest to lekki, kompaktowy i praktyczny sprzęt, który idealnie sprawdza się zarówno w pracy biurowej, jak i domowej.

Laptop Apple występuje w dwóch odmianach. Najdroższy model wyposażony jest w 8-rdzeniowy (10 rdzeni GPU) procesor M2, 24 GB zunifikowanej pamięci RAM, kamerkę 1080p i 13,6-calowy ekran, a pojemne baterie pozwalają na 18 godzin komfortowej pracy. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w laptopie zastosowano układ trzech mikrofonów i system czterech głośników z funkcją dźwięku przestrzennego, który idealnie sprawdza się przy wideokonferencjach. Słabsza wersja posiada 8-rdzeniowy (7 rdzeni GPU) procesor M1, 24 GB pamięci RAM, kamerkę 720p, 13,3-calowy ekran i na bateriach może pracować przez ponad 18 godzin.

Prezydent Ukrainy komunikuje się przez internet Starlink

Cena najtańszej wersji MacBooka Air z procesorem M1 w oficjalnym sklepie Apple'a zaczyna się od 5799 złotych, tymczasem z M2 od 6999 złotych i sięga nawet blisko 15 tysięcy złotych. Zatem laptop prezydenta Ukrainy do najtańszych nie należy, ale z opublikowanych zdjęć jasno wynika, że posiada on wersję z procesorem M1, czyli tą tańszą. Potwierdzeniem na to jest widoczny brak wtyku przewodu zasilającego MagSafe.

Tak czy inaczej, Zełenski jak najbardziej wykorzystuje w swojej pracy pełnię możliwości tego sprzętu i na pewno nie wyłącza go nawet na chwilę. Dzięki niemu i innym najnowszym technologiom, w tym kosmicznemu internetowi Starlink od Elona Muska, może łączyć się z całym światem i przekonywać włodarzy innych krajów do większego wsparcia militarnego Ukrainy.