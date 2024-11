No cóż, nie brzmi to jak przyszłość, bo szybciej jeżdżą nawet koleje regionalne w naszym kraju, ale naukowcy podkreślają, że gdyby wykorzystali pełnowymiarowy tor i kapsuły, to mówilibyśmy o odległości 141,6 km i prędkości 488,2 km/h, czyli wynikach zdecydowanie bardziej imponujących.

Chińska konkurencja jest szybsza

Do tego, mimo że testy prowadzone w Szwajcarii są obiecujące, nie są one najszybszymi próbami, jakie zostały przeprowadzone. W ciągu ostatnich miesięcy chińske China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) osiągnęło prędkość 623 km/h w krótkim teście, co pokazuje, że Hyperloop ma jeszcze szansę.

Nie da się jednak ukryć, że przed twórcami Hyperloop nadal wiele pracy, bo prędkości testowe to jedno, ale wybudowanie odpowiednich tuneli wymaga zdecydowanie więcej pracy niż położenie torów, więc do przekonania osób odpowiedzialnych za infrastrukturę potrzebne będą konkretne argumenty.