Smartfony zastępują nam coraz więcej urządzeń, a ich coraz mocniejsze podzespoły stają się bezlitosne dla baterii, które pomimo wielu zapowiadanych przez lata przełomów, wciąż nie doczekały się technologii pozwalającej nam wrócić do ładowania telefonu raz w tygodniu.

Producenci postanowili więc podejść do problemu od innej strony, a mianowicie znacząco przyspieszyć ładowanie smartfonów, by to stało się mniej uciążliwe i na tym polu odnoszą coraz więcej sukcesów.

W ostatnich latach ładowanie regularnie przyspieszało, by osiągnąć 150W w debiutującym właśnie w Polsce modelu realme GT Neo 3, który według deklaracji producenta już po 5 min uzyskuje 50% naładowania, a całkowite naładowanie go zajmuje 14 minut.

Producent zapewnia, że dzięki 38 poziomom ochrony i specjalnemu układowi zabezpieczającemu ładowanie, smartfon oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, co potwierdza prestiżowy certyfikat TÜV Rheinland.

Użytkownicy nie muszą się też martwić, że tak szybkie ładowanie prowadzi do przedwczesnej degradacji akumulatora. To jeden z argumentów przeciwników technologii tego typu - warto tu podkreślić, że dwóch największych producentów smartfonów na rynku, tj. Apple i Samsung, wciąż zwleka z wprowadzeniem szybkiego ładowania w swoich modelach. Jak deklaruje realme, bateria zachowa przynajmniej 80% swojej efektywności po 1600 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, co daje ponad 4 lata codziennego ładowania.



Szybkie ładowanie to jednak nie wszystkie zalety realme GT Neo 3, bo urządzenie zostało też wyposażone w 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2412x1080 pikseli) i adaptacyjnym odświeżaniu 120 Hz ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych czy nowy układ MediaTek Dimensity 8100 5G oferujący szeroki zakres łączności bezprzewodowej (5G, dwuzakresowe Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 czy NFC do płatności zbliżeniowych).

Dostajemy też 12 GB pamięci RAM LPDDR5, 256 GB pamięci na dane UFS 3.1 (bez możliwości rozszerzenia za pomocą microSD), potrójny zestaw aparatów z 50 MP sensorem głównym Sony IMX 766 OIS, 8 MP ultraszerokokątnym i 2 MP makro, a także 16 MP kamerkę przednią Sony IMX766 (78°, f/2.5) z OIS.

Nie można też nie zwrócić uwagi na stylistykę tego urządzenia, która podkreśla jego aspiracje w zakresie prędkości, a mowa o tylnym panelu wykonanym ze szkła, ozdobionym przez dwa nawiązujące do samochodów wyścigowych pasy biegnące przez całą wysokość (w białej i niebieskiej wersji kolorystycznej):



realme GT NEO 3 to zawrotna prędkość ładowania, ale również wysokiej klasy design, inspirowany światem motoryzacji i historią legendarnego kierowcy - Carrolla Shelby’ego - który w 1965 roku namalował wzdłuż karoserii samochodu pasy, podkreślające jego sportowy charakter podsumowuje realme.

realme GT Neo 3 150W jest już oficjalnie dostępne na naszym rynku, a jego cena to 3299 PLN.

Warto jednak podkreślić, że już niedługo może się doczekać jeszcze szybciej ładującej się konkurencji, bo o swoich planach dostarczenia szybkich ładowarek 200W poinformowali już Xiaomi, Oppo, vivo oraz zdobywająca coraz większą popularność marka iQOO.