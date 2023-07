Roboty ANYmal w akcji. Niedługo polecą na Księżyc

Żyjemy w nowej erze podboju kosmosu. Już w 2025 roku ludzkość ma wrócić na Księżyc i pozostać tam na stałe, a do końca 2030 roku mamy wybrać się w pierwszą podróż na Marsa. Kolonizatorzy sami nie poradzą sobie na tych niegościnnych światach, dlatego wesprą ich roboty.

Jednym z nich ma być ANYmal. Robot z ETH Zurich waży 50 kilogramów, mierzy 70 centymetrów wysokości, porusza się na czterech nogach, posiada 12 ruchomych części i jest zdolny do przenoszenia ciężarów o wadze nieco przekraczającej 10 kilogramów. Urządzenia ma zainstalowany na swoim pokładzie LiDAR, masę zaawansowanych czujników i akumulatory pozwalające na pracę przez 90 minut w terenie.

ANYmal, najbardziej zaawansowany robo-pies

W wykonywaniu i sprawnym poruszaniu się w różnym terenie pozwala mu również zaawansowane robotyczne ramię, ale robot testowany na poniższym filmie nie jest w nie wyposażony. Dzięki niemu ANYmal nie tylko może naciskać przyciski, chwytać za klamki i otwierać drzwi, ale również podnosić puszki lub śmieci oraz sprawnie wrzucać je do kosza. Urządzenie to jednak powstało głównie z myślą o inspekcjach obiektów przemysłowych, dlatego ma kopułę z systemem czujników.

Zawiera ona czujniki do pomiarów wizualnych, termicznych i akustycznych. Moduł kamery 4K ma 20-krotny zoom optyczny, który umożliwia robotowi rejestrowanie kontroli wizualnej bez konieczności zbliżania się, kamera termowizyjna ma zakres temperatur od -20 do 500 stopni Celsjusza, kierunkowy mikrofon może rejestrować pomiary akustyczne w zakresie częstotliwości słyszalnych i ultradźwiękowych, a wbudowany komputer zapewnia ciągłą pracę, nawet gdy połączenie sieciowe jest niestabilne. A jeśli robotyczny inspektor będzie musiał zapuszczać się w ciemne zakątki obiektu, do rozjaśnienia służy reflektor LED o jasności 3500 lumenów.