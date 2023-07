Ukraińcy mówią dość. Armia użyła broni termobarycznej

Żołnierze należący do 10. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej wykorzystali granaty RGT-27S2 o masie 600 gramów przeciwko rosyjskiej piechocie. W centrum wybuchu momentalnie spada zawartość tlenu, a temperatura sięga nawet 3000 stopni Celsjusza, co sprawia, że wszystko zamienia się w pył. Istoty żywe, które nie zostaną strawione przez ogień czy wysoką temperaturę i tak zginą w wyniku braku życiodajnego tlenu.

Człowiek umiera w potwornych męczarniach

Dlatego ta broń uznawana jest za tak skuteczną i często określa się ją mianem ubogiego kuzyna broni jądrowej. Zrzuty granatów RGT-27S2 z bronią termobaryczną mogą następować np. z pokładów zmodyfikowanych dronów. Idealnie sprawdzają się do likwidacji żołnierzy przebywających w okopach. Dokładnie taki rozwój wydarzeń miał miejsce w Donbasie.

Broni termobarycznej często używały oddziały grupy Wagnera w Bachmucie. W ich przypadku najczęściej były to wyrzutnie TOS-1A, za pomocą których można dokonywać ataków dużo większymi rakietami termobarycznymi. Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie, Siły Zbrojne Ukrainy wyeliminowały z frontu co najmniej 6 sztuk systemów TOS-1A, przeznaczonych do ataków tą potworną bronią.