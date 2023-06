Bojowe monstrum o nazwie Inguar z Ukrainy

Nie tylko będzie to platforma do transportu żołnierzy czy sprzętu i broni, ale również może to być m.in. mobilna wyrzutnia brytyjskich pocisków przeciwpancernych Brimstone. Inguar jest pojazdem o modułowej konstrukcji w konfiguracji 4×4 i 6×6. W jednym z wariantów można zainstalować na platformie karabiny maszynowe 12,7 mm, a nawet 30-mm armatę. To pozwala go przystosować do wykonania każdego zadania.

Przedstawiciele firmy przyznali, że nie chcą kupować od zachodnich firm gotowych pojazdów, tylko zależy im na budowie pojazdów na podstawie pozyskanych części. Jest to bardzo rozsądna koncepcja, ponieważ pojazdy będą mogły powstawać nawet wówczas, gdyby w jakiś nieprzewidywalny sposób zostały zakłócone dostawy podzespołów z zachodu.