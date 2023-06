Zmiany na Krymie na niespotykaną skalę. Zdjęcia zadziwiają

Rosjanie budują gigantyczne fortyfikacje na Krymie

Szokujący komentarz nadszedł również od samego Jewgienija Prigożyna, założyciela grupy wagnera. Zapowiedział on, że Ukraińcy obecnie bardzo szybko czynią postępy w wyzwalaniu m.in. obwodu zaporoskiego i niedługo Rosja obudzi się bez Krymu. Analitycy uważają, że SZU chcą obecnie sprawić, by rosyjskie dowództwo ściągnęło wszystkie odwody do obwodu zaporoskiego, a wówczas dojdzie do ataku na obwód chersoński w kierunku na Krym.