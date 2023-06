Smocze zęby przy granicy z Polską. "Szykujemy się do wojny"

Taki właśnie plan ogłosili też członkowie pułku im. Konstantego Kalinowskiego, czyli ochotnicy z Białorusi, którzy obecnie walczą z Rosją po stronie Ukrainy. Po wyzwoleniu Donbasu, mają oni ruszyć na Mińsk. Sam Łukaszenka znajduje się między młotem a kowadłem. Z jednej strony nie może na pełną skalę pomóc Rosji, ponieważ białoruska armia stawia silny opór, a jeśli nie pomoże, to Rosja do jesieni może zostać całkowicie wyparta z Ukrainy, a wtedy opozycja zajmie się nim osobiście.

Polska również stawia umocnienia na granicy z Białorusią. Jest to nie tylko betonowy mur zabezpieczający przed imigrantami, ale również nieco nowsza wersja smoczych zębów przeciw pojazdom opancerzonym. Czy kraje NATO mogą zaatakować Białoruś? Eksperci uważają, że jeśli Białoruś włączy się do wojny w Ukrainie, to NATO może podjąć decyzję o wysłaniu do zachodniej Ukrainy misji pokojowej, by odstraszyć Łukaszenkę.