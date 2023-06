Atrybutem tajemniczego drona ma być jego zasięg dochodzący do aż 1000 kilometrów. Oznacza to, że armia może dokonywać uderzeń nie tylko na Moskwę, ale również Petersburg. Niestety, na razie niewiele wiadomo o tej maszynie. Pierwsze informacje o produkcji drona pojawiły się w mediach jesienią ubiegłego roku. Wówczas koncern Ukroboronprom przyznał, że pracuje nad bezzałogową maszyną, która nie do poznania odmieni wojnę w Ukrainie. Oczywiście na korzyść armii naszego wschodniego sąsiada.

