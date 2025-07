We wtorek, 16 lipca 2025 roku, ruszyła budowa czwartej wieży Marina Bay Sands. To dzieło Moshe Safdiego, tego samego architekta, który stworzył oryginalny projekt. Izraelsko-kanadyjski twórca, dziś 87-latek, przyznał, że podchodził do zadania z respektem: - Władze urbanistyczne powtarzały: 'To nasza ikona. Singapurczycy ją kochają i nie możemy niczego, co by ją osłabiło' - wspominał w rozmowie z CNN, cytując Urząd ds. Rewitalizacji Urbanistycznej. Choć przyznał, że przez głowę przemknęło mu wydłużenie charakterystycznego łącznika w kształcie statku, ale szybko z tego pomysłu zrezygnował i zamiast dobudowywać kolejną kopię trzech znanych wież, postawił na odrębność, choć architektonicznie spójną z pozostałymi.