Nowy terminal ma być - jak ujął to Yam Kum Weng, dyrektor zarządzający Changi Group - "ogromny, a jednak przytulny". Celem projektu jest zapewnienie podróżnym doświadczenia "spersonalizowanego, bezstresowego i pełnego pozytywnych niespodzianek". W praktyce oznacza to m.in. strefy, które można szybko odseparować, by przetestować pasażerów w razie zagrożenia sanitarnego, aktywowane na żądanie systemy wentylacyjne, a także całkowicie bezdokumentową obsługę opartą na biometrii.