Jak wspominaliśmy już przy okazji ostatnich zapowiedzi budowy najwyższego budynku świata, który po ukończeniu mierzyć ma 2 km wysokości, jeśli Arabia Saudyjska wcieli w życie wszystkie swoje ambitne plany architektoniczne, będziemy potrzebowali naprawdę długiego urlopu, żeby zobaczyć je wszystkie. I wcale nie zwalnia tempa, bo właśnie poznajemy kolejny projekt przyszłości, czyli położony na zachodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej luksusowy kurort wyspiarski o nazwie Laheq.

Luksusowa oaza w sercu archipelagu

Jej centralnym punktem ma być sztuczny pierścień o średnicy aż 800 metrów, rozciągający się nad wodami Morza Czerwonego. To właśnie tu powstaną ekskluzywne apartamenty oraz hotele - niektóre z nich będą przeznaczone do sprzedaży, inne służyć mają jako luksusowe wakacyjne rezydencje na wynajem. Za projekt odpowiada renomowana brytyjska pracownia Foster + Partners, znana z futurystycznych i ambitnych koncepcji architektonicznych. Laheq nosi w ich wizji nazwę "Forever Garden", czyli wiecznego ogrodu, z racji bujnej zieleni i nacisku na zrównoważony rozwój.

Laheq dołącza do wielu innych ambitnych projektów Saudi Vision 20230 Red Sea Global materiały prasowe

Środowisko naturalne i ekologia

Projekt położony jest w sąsiedztwie jednej z największych raf koralowych świata (czwartej co do wielkości) i będzie oferował szeroką gamę aktywności wodnych, by odwiedzający mogli z bliska podziwiać ponad 2000 gatunków ryb, z których wiele występuje tylko w tym regionie. Poza samym pierścieniem Laheq zaoferuje drewniane wille i rezydencje o wysokim standardzie, przestrzeń handlową i rozrywkową, w tym nowoczesny targ i sklepy, pola golfowe, które dopełnią luksusowego charakteru wyspy oraz marinę (port jachtowy) z 115 miejscami cumowniczymi.

Ważnym elementem projektu będzie również strefa wellness, która zrealizowana będzie w zgodzie z trendem holistycznego podejścia do zdrowia i odpoczynku. Laheq ma zostać ukończony w 2028 roku, a do roku 2030 cała infrastruktura Red Sea Global ma działać wyłącznie w oparciu o energię odnawialną. Twórcy zapowiadają również ochronę lasów namorzynowych oraz regenerację wybrzeża, co ma nadać inwestycji charakter zrównoważony.

Arabia Saudyjska otwiera się na Zachód

Laheq to tylko jedno z wielu śmiałych przedsięwzięć budowlanych planowanych w Arabii Saudyjskiej, które dołącza do futurystycznego miasta liniowego The Line, gigantycznego kompleksu rozrywkowego Qiddiya, spektakularnej wieży Mukaab, budynku badawczego w kształcie ogromnego koralowca czy ogromnego stadionu sportowego, który po ukończeniu stanie się jednym z największych tego typu obiektów na świecie, a przy okazji najbardziej oryginalnych, bo ma nawiązywać do kiełkującego na pustyni ziarna, łącząc nowoczesność i inspiracje naturą.

Niedawno kraj postanowił też udowodnić, że potrafi połączyć swoją konserwatywną tradycję z nowoczesnymi technologiami i zachodnią kulturą, budując pierwszy na świecie meczet wykonany w technologii druku 3D czy zapowiadając park tematyczny Dragon Ball. Mówiąc krótko, Arabia Saudyjska próbuje zmienić swoją tożsamość, skrupulatnie realizując swój plan Saudi Vision 2030, zakładający przekształcenie kraju w światowe centrum turystyczne, w którym oprócz luksusowych resortów wypoczynkowych na podróżujących czekać będą też wyjątkowe atrakcje.

