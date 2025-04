W poniedziałkowy poranek na Międzynarodowym Lotnisku w Orlando rozegrały się naprawdę dramatyczne sceny - silnik samolotu Delta Air Lines zapalił się tuż przed planowanym startem. Lot 1213, obsługiwany przez Airbusa A330, miał odlecieć do Atlanty, ale ok. godziny 11:15 czasu lokalnego, gdy samolot był już odpychany od bramki, pasażerowie zauważyli ogień i dym wydobywający się z silnika . Załoga natychmiast podjęła decyzję o rozłożeniu zjeżdżalni ratunkowych i błyskawicznej ewakuacji ponad 280 pasażerów.

To kolejny w ostatnim czasie poważny incydent związany z liniami lotniczymi w USA. Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce w styczniu, kiedy to doszło do zderzenia w powietrzu odrzutowca i helikoptera Black Hawk armii USA, w efekcie którego zginęło 67 osób. W lutym samolot Delta Air Lines przewrócił się do góry nogami podczas lądowania w śnieżycy w Toronto, w marcu silnik maszyny American Airlines zapalił się podczas kołowania w Denver, a w połowie kwietnia jeden z silników Boeinga 737 należącego do linii United Airlines zapalił się krótko po starcie.