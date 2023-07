CV90 to potwór ze Skandynawii

Stridsfordon 90 (pol. Wóz Bojowy 90) to szwedzki bojowy wóz piechoty mogący wspierać natarcie pancerne, transportując żołnierzy. To skandynawski M2 Bradley z jeszcze potężniejszą bronią. Posiada działo Bofors o niezwykle dużym jak na takie maszyny kalibrze 40-mm z magazynkiem 24 pocisków. Dzięki niemu w sprzyjających okolicznościach może przebić nawet niektóre starsze czołgi jak T-62.

Wersja CV9040C przekazana Ukrainie posiada mocniejszy silnik o mocy 680 koni mechanicznych, który mimo pokaźnych rozmiarów maszyny, może ją rozpędzić do 70 km\h. Co jeszcze ważne wariant przekazany Kijowowi ma zwiększoną ochronę, zwłaszcza przed minami. To szczególnie istotne w warunkach walk w Ukrainie, gdzie pola minowe są największą zgubą ciężkich pojazdów.

CV90 podobnie jak amerykański M2 Bradley jest w zupełnie innej lidze wozów bojowych w porównaniu do używanych przez Ukraińców wozów BWP-1/2. Jak wskazuje portal Oryx Szwecja przekazała Ukrainie ponad 50 wozów CV9040C. Materiały o przechwyceniu jednej maszyny przez Rosjan pokazują, że już Ukraińcy operują nimi w walce, choć sam Kijów pewnie wolałby, abyśmy dowiedzieli się o tym poprzez inne, bardziej heroiczne materiały.