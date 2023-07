Duchy Bachmutu. Elitarni snajperzy eliminują Rosjan pod osłoną nocy

Jak wyjaśnia dowódca, Duchy to oddział ok. 20 żołnierzy od sześciu miesięcy działający na obrzeżach Bachmutu, który specjalizuje się w "polowaniu na wartościowe cele" i ma ich już na koncie 524. Część żołnierzy nie ma jednak w zwyczaju liczyć swoich udanych strzałów, bo jak przekonują, nie jest to powód do dumy, ale konieczność wynikająca z wojny - jeden z ich, Kuzia, przed wojną pracował w fabryce i nigdy nie lubił broni, ale w obliczu inwazji Rosji chwycił za karabin.



Nie ma się czym chwalić. Nie zabijamy ludzi, niszczymy wroga. mówi.

Patriotyzm i człowieczeństwo to podstawa

Co zatem robi w elitarnej snajperskiej jednostce? To Ghost odpowiada za wybór każdego członka oddziału, a podstawą rekrutacji są podobno "człowieczeństwo i patriotyzm", a nie doświadczenie i umiejętności, które zawsze można przecież zdobyć.



I wygląda na to, że system ten działa naprawdę świetnie, bo chociaż w ciągu pół roku ich działalności kilku członków zespołu zostało rannych, w tym dowódca, to żaden nie został zabity. Żołnierze zdają sobie jednak sprawę, że "każda wyprawa może być ostatnią, ale wierzą, że działają w szlachetnej sprawie", bo nawet jeśli jeden mały oddział snajperów nie wygra wojny czy nie odzyska Bachmutu, to ma znaczenie:

Polowanie na rosyjskich żołnierzy, jednego po drugim, z miejsca, którego nie widać i z dźwiękiem, którego nie można usłyszeć, musi mieć psychologiczny wpływ na wroga.