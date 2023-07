I chociaż dokument, który wyciekł do sieci za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Discord, nie wskazuje, czy którykolwiek z rosyjskich testów zakończył się sukcesem, to potwierdza coś, o czym mówiło się od dawna - system opracowany przez Kreml "do ochrony własnych satelitów", może zostać wykorzystany do atakowania systemów przeciwnika.

Co więcej, najnowsze informacje od ukraińskich żołnierzy sugerują, że coś ewidentnie jest na rzeczy. Jak twierdzi oficer o pseudonimie "Madziar", dowódca samodzielnej taktycznej grupy rozpoznania powietrznego "Ptaki Madziara", która zasłynęła walkami w Bachmucie, Rosjanie otrzymali technologię, która pozwala zagłuszyć Starlink na froncie. Jego zdaniem system ten jest już nie tylko testowany, ale i przygotowywany do masowej produkcji.