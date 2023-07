Zapomnij o Netflixie czy HBO Max. Nadchodzi NASA+

Spis treści: 01 Nowy serwis streamingowy wystartuje już niebawem. Co zobaczymy na NASA+?

Nowy serwis streamingowy wystartuje już niebawem. Co zobaczymy na NASA+?

Takiej platformy streamingowej nikt się nie spodziewał. Chociaż raczej nie sprawi ona, że inne podmioty znikną z internetu, i tak warto się nią zainteresować. NASA ma w planach uruchomić własny serwis streamingowy o nazwie... NASA+ (przy czym plus jest graficznie przedstawiony jak migająca gwiazda).

Co znajdziemy w nowym serwisie? Mają się tam znaleźć filmy, seriale, różne programy czy transmisje na żywo o tematyce kosmicznej. Co istotne, obejrzymy tam też materiały skierowane do dzieci. To właśnie tam dowiemy się sporo o odkryciach teleskopu Jamesa Webba czy programie Artemis i wielu innych projektach oraz wydarzeniach.

Udostępniamy przestrzeń kosmiczną w formule na żądanie i na wyciągnięcie ręki, dzięki nowej platformie streamingowej NASA. Zmiana naszej obecności na rynku cyfrowych mediów pozwoli nam na jeszcze lepsze opowiadanie o tym, jak NASA odkrywa nieznane, inspiruje poprzez swoje odkrycia i dokonuje kolejnych innowacji dla dobra ludzkości mówi rzecznik prasowy agencji.

Ile będzie kosztować NASA+?

No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Ile zapłacimy za dostęp do NASA+? Co zdecydowanie ucieszy niektórych, to fakt, że serwis ten będzie darmowy i nie będziemy musieli niczego subskrybować, aby mieć dostęp do najnowszych kosmicznych treści. Co więcej, NASA+ ma też być pozbawiona reklam. Teraz pozostaje nam uzyskać odpowiedź na pytanie: "Co z dzieleniem kont?", które z pewnością od razu pojawiło się w głowach użytkowników Netflixa.

Serwis streamingowy NASA+ ma być dostępny poprzez aplikację agencji, której użyjemy na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS. Jeśli jednak nie jesteśmy fanami apek, dobra wiadomość jest taka, że platformę włączymy także w przeglądarkach mobilnych. To jednak nie wszystko — z NASA+ skorzystamy też na komputerach stacjonarnych.

Kiedy platforma streamingowa NASA+ będzie dostępna?

Nowa platforma streamingowa NASA+ ma się pojawić jeszcze w tym roku, latem. Nie znamy jednak dokładnej daty premiery serwisu.