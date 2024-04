Skarbówka ma awarię. Nie rozliczysz PIT przez internet

Spis treści: 01 Nie działa PIT online

02 Do kiedy rozliczyć PIT?

Nie działa PIT online

Do kiedy można rozliczyć PIT 2024? Termin na składanie deklaracji podatkowych mija 30 kwietnia, zatem pozostało niewiele czasu. Choć możliwość składania PIT-u pojawiła się w połowie lutego, to większość z nas czeka na koniec terminu - ot, taka ludzka natura. Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie deklaracji mogą mieć spory problem.

Wszystko przez usterkę, która pojawiła się w internetowej skarbówce. Okazuje się, że e-Urząd Skarbowy nie działa. Niedostępne są różne usługi, w tym składanie PIT online:

Nieznana jest przyczyna awarii. Jak podaje RMF FM, nawet przedstawiciele resortu finansów są zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Pewne jest, że trwają prace mające przywrócić platformę do działania.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Polacy od 15 lutego mają dostęp do platformy rozliczania PIT przez internet. Czas na rozliczenie się z fiskusem mija dokładnie 30 kwietnia tego roku. Osoby mające to już za sobą nie muszą się niczym martwić - ich PIT został już rozliczony. Gorzej, jeżeli ktoś czekał z rozliczeniem do ostatniej chwili.

Obecnie skorzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego jest niemożliwe. Awaria najpewniej zostanie naprawiona w miarę szybko, a przynajmniej pozostaje nam na to liczyć.

