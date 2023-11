Smartfon zamiast alkomatu. Wystarczy, że coś... powiesz

Powiedz kilka słów, a powiem ci, ile wypiłeś

Po czym najłatwiej poznać, że ktoś jest pijany? Po tym, że najpewniej powie nam, jak bardzo nas szanuje... A mówiąc już zupełnie poważnie, naukowcy i inżynierowie od lat próbują opracować skuteczne i powszechnie dostępne urządzenie badające poziom alkoholu w organizmie.



Wszystko po to, aby pomóc nam w dokonywaniu lepszych wyborów, np. rezygnacji z kolejnego drinka czy zamówieniu taksówki zamiast wsiadania za kierownicę. To właśnie dlatego widzieliśmy już aplikację na smartfony analizującą wzorce oczu, fotel samochodowy reagujący na ciśnienie czy czujniki analizujące pot, a teraz dołączy do nich także analiza mowy.



Reklama

Bo jak powszechnie wiadomo, nasz głos brzmi zupełnie inaczej po kilku drinkach i naukowcy Stanford Medicine i Uniwersytetu w Toronto wykazali, że analiza tych zmian to zaskakująco dobry sposób na sprawdzenie, jak bardzo jesteśmy pijani.

Przeprowadzili małe badanie, w którym podali każdemu z 18 dorosłych pacjentów dawkę alkoholu dostosowaną do ich masy ciała. Kazali im także przeczytać łamańce językowe, nagrywając je smartfonem umieszczonym w odległości 30-60 cm - przed wypiciem alkoholu, a potem co godzinę. Poziom alkoholu we krwi był monitorowany co 30 minut przez siedem godzin badania.

Następnie podzielili nagrania na jednosekundowe fragmenty i przeanalizowali je przy użyciu wskaźników, w tym wysokości i częstotliwości. Po utworzeniu bazy danych naukowcy odkryli, że umożliwia ona dokładne przewidywanie poziomu zatrucia alkoholowego w imponujących 98 proc. przypadków.