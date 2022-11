Smartwatch Garmin nigdy nie był tak tani. Amazon obniża ceny na Black Friday

Spis treści: 01 Garmin Venu Sq Music - dane techniczne

02 Gdzie kupić smartwatch Garmin Venu Sq Music?

03 Black Friday 2022. Atrakcyjne ceny przez cały tydzień

Garmin Venu Sq Music - dane techniczne

Zdjęcie Smartwatch Garmin Venu Sq Music w białej wersji kolorystycznej / Zrzut ekranu/Amazon.pl / Informacja prasowa

Garmin Venu Sq Music to zgrabny i designerski zegarek. Ma dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej 1,3 cala. Jego czas działania zależy od tego, jak będziemy go używać - producent przewiduje do 6 dni normalnego użytkowania, ale do 6 godzin w trybie GPS z muzyką i do 14 godzin w trybie GPS.

Możemy skorzystać z obszernego menu dostępnych treningów. Poza tym zmierzymy również tętno, spalone kalorie, zrobione kroki, pokonane piętra, dystans, prędkość i tempo, wydajność i obciążenie organizmu oraz sen czy poziom stresu. Zegarek posiada też termometr i pulsoksymetr. Waży 52 gramy. Obsługuje Bluetootha, Wi-Fi oraz NFC, zapłacimy więc nim zbliżeniowo za pomocą Garmin Pay. Jest odporny na wstrząsy oraz wodoszczelny. Sparujemy go ze smartfonami z Androidem oraz iOS-em.

Reklama

Gdzie kupić smartwatch Garmin Venu Sq Music?

Garmin Venu Sq Music w białej wersji kolorystycznej jest dostępny na polskim Amazonie. Smartwatch kosztuje tu 739,99 zł. Jego ostatnia najniższa cena wynosiła 1140 zł - mamy więc obniżkę o 35 procent.

Black Friday 2022. Atrakcyjne ceny przez cały tydzień

Choć Black Friday wypada w tym roku 25 listopada, w wielu sklepach już teraz można znaleźć atrakcyjne promocje. W ramach Black Week będą one trwały aż do Cyber Monday, czyli 28 listopada.