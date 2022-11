Cztery smartwatche, które warto kupić w promocji na Black Friday 2022

Spis treści: 01 Kiedy jest Black Friday 2022?

Kiedy jest Black Friday 2022?

Black Friday jak co roku przypada jesienią, w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W 2022 roku wypada 25 listopada. Zainteresowani ciekawymi ofertami już teraz mogą rozglądać się w poszukiwaniu potrzebnych produktów. Coroczne święto zakupowe dobrze wykorzystać do tego, by nabyć nieco droższy sprzęt właśnie z racji wszechobecnych promocji. Być może od dłuższego czasu chodził nam po głowie smartfon albo smartwatch?

Zanim jednak przejdziemy do geekweekowych propozycji, warto wspomnieć o tym, że nie wszystkie oferty, które będziemy mogli znaleźć w internecie, będą faktycznie promocyjne.

Dobrze jest wcześniej sprawdzić, jaka jest regularna cena wybranego przez nas produktu, żeby w ten konkretny dzień nie dać się nabrać na fałszywe "okazyjne" oferty. Na zakupy wybierzmy się z rozwagą.

Huawei Watch GT 2 Sport to dobry kandydat na zakupy w Black Friday 2022

HUAWEI Watch GT 2 Sport

Huawei Watch GT 2 Sport to najtańszy z proponowanych zegarków. Ma wyświetlacz AMOLED z przekątną 1,39 cala. W zegarku znajduje się procesor HiSilicon Kirin A1.

Z pomocą monitora TruSleep będziemy mogli skontrolować nasz sen. Zegarek przypomni nam o konieczności regularnego ruchu, może też monitorować nasz poziom stresu. Na bieżąco sprawdzimy również nasze tętno, natlenienie krwi, przebyty dystans, liczbę kroków, spalone kalorie, wydajność tlenową i czas aktywności. Ćwiczenia możemy wybrać z ponad 10 różnych planów treningowych.

Zegarek ma bardzo dobrą baterię - zapewnia do 14 dni normalnego użytkowania, ale, co ważne, tylko 30 godzin w trybie GPS. Możemy go naładować bezprzewodowo.

Jest odporny na wstrząsy oraz wodoszczelny. Ma 2 GB wbudowanej pamięci. Jego system operacyjny to HarmonyOS. Sparujemy go ze smartfonami z Androidem i iOS-em. Nie da się nim płacić zbliżeniowo.

W Black Friday 2022 dodaj do koszyka niepozorny Garmin Venu Sq

Garmin Venu Sq ma dotykowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej 1,3 cala ze szkłem Corning Gorilla Glass. Umożliwia monitorowanie tętna, snu oraz poziomu stresu. Ma krokomierz, policzy spalone kalorie oraz wykryje pokonane piętra. Umożliwia dokonanie pomiaru dystansu, prędkości, tempa, wydajności i obciążenia organizmu, a także oczywiście czasu aktywności czy treningu. Będziemy też mogli skorzystać z raportów z treningu. Dostępne są różne rodzaje aktywności do wyboru, między innymi bieganie, fitness, golf, jazda na rowerze czy joga. Poziom energii w naszym organizmie sprawdzimy za pomocą monitora Body Battery.

Zegarek ma pulsoksymetr i termometr. Ma też dość dobrą baterię... ale jest haczyk. W trybie GPS działa jedynie do 14 godzin. Bez niego czas pracy wynosi do 6 dni normalnego użytkowania, a to już dobry wynik.

Jest odporny na wstrząsy i wodoszczelny. Sparujemy go zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i z iOS-em. Waży 37,6 g i ma wymienne paski. Obsługuje NFC, posiadacze zegarka mogą więc skorzystać z usługi Garmin Pay.

Black Friday 2022. Może nowy Apple Watch SE?

Apple Watch SE

To propozycja skierowana dla fanów marki z Cupertino. Nie jest najlepszy, ale zdecydowanie jest dobry w tym co robi, jest również niezawodny. Jego problemem, tak jak następnego kandydata na liście, jest bateria, zacznijmy jednak od początku. Nowy Apple Watch SE ma wyświetlacz Retina OLED LTPO ze szkła Ion-X i 64-bitowy dwurdzeniowy procesor.

Zmierzymy nim tętno, a w przypadku wystąpienia zbyt niskiego lub wysokiego zegarek nas o tym poinformuje. Będzie dobrze służył podczas treningów, które możemy wybrać z szerokiego menu. Dostaniemy także powiadomienie o sprawności. Zegarek wykryje upadek oraz wypadek i poinformuje o nich odpowiednie służby. Ma stale aktywny wysokościomierz i kompas. Pomoże w monitorowaniu snu oraz śledzeniu cyklu. Obsłuży Wi-Fi i Bluetootha 5.3.

Trzeba jednak wrócić do tej nieszczęsnej baterii, która... wystarczy na dzień pracy. Z doświadczenia mówiąc, prawdopodobnie wytrzyma i dwa dni w zależności od sposobu użytkowania, jednak producent na swojej stronie podaje 18 godzin aktywnej pracy zegarka. Nie ma co ukrywać, że to bardzo mało - wybierając smartwatcha, trzeba zatem mieć na uwadze, że raczej nie będziemy się na długo rozstawać z ładowarką, która z kolei dość szybko naładuje urządzenie - potrzebuje około 1,5 godziny do 80 procent.

Apple Watch SE jest wodoodporny do głębokości 50 m. Dostępny jest w dwóch wersjach - z GPS oraz GPS i Cellular. Możemy też wybrać wielkość koperty, która może mieć 40 mm lub 44 mm, w obydwu przypadkach różnić się będzie cena urządzenia.

Galaxy Watch5. Nowość od Samsunga na Black Friday 2022

Samsung Galaxy Watch5 to bardzo dobry zegarek, choć - ponownie - zastrzeżenia może budzić jego bateria. Ma 1,5 GB RAM-u i 16 GB pamięci wbudowanej. Posiada dotykowy, kolorowy wyświetlacz AMOLED z szafirowym szkłem oraz procesor Samsung Exynos W920. Jest też lekki, waży 28,7 g. Zmierzymy nim EKG, ciśnienie i saturację krwi oraz oczywiście tętno. W dedykowanej apce znajdziemy szczegółowe informacje na temat naszego zdrowia. Zegarek umożliwia monitorowanie snu i wykrycie chrapania.

Galaxy Watch5 ma opcję Always-On Display, która dość mocno może wpłynąć na długość działania urządzenia. A skoro o tym mowa, to w zegarku znajduje się akumulator o pojemności 284 mAh, który wystarcza na około dwa dni pracy. To zdecydowanie niedużo, zwłaszcza w porównaniu ze wspomnianymi już na liście zegarkami firm Garmin i Huawei. Możemy go za to szybko naładować, co jest plusem.

Zegarek obsługuje WiFi, Bluetootha oraz NFC. Jest pyłoszczelny i wodoodporny. Galaxy Watch5 mieliśmy okazję testować, a recenzję urządzenia możecie przeczytać na Geekweeku.