Honor wraca do Polski

Chiński Honor nie jest w żadnym wypadku marką widmo, gdyż przez kilka lat bytności na naszym rynku zdołano zaprezentować udane urządzenia, w tym smartfony i sportową opaskę. Modele tej marki nie zdobyły co prawda nigdy takiej popularności jak np. Huawei, jednak trzeba przyznać, że był to dość solidny gracz.

W ubiegłym roku firma wycofała się z Polski. Nie podano oficjalnego powodu, samo wyjście z naszego kraju owiane było sporą dozą tajemnicy. Mówi się, że taka decyzja była motywowana problemami chińskich producentów na świecie - m.in. przez amerykańskie zakazy sprzedaży urządzeń zarówno Huawei, jak i Honor.

Reklama

Najnowsze doniesienia z rynku rekrutacyjnego wskazują jednak, że firma postanowiła ponownie zawitać w naszym kraju. Do zespołu w roli Account Directora dołączyła Magdalena Zyskowska-Curyło. Celem tworzonej właśnie ekipy specjalistów będzie ponowne wdrażanie firmy w polski rynek przy stałej współpracy z zespołami z Chin oraz Francji.

Co z usługami Google?

Chociaż Honor był marką należącą do Huawei, to w 2020 roku przeszedł w ręce Shenzhen Zhixin New Information Technology. Jak zatem wygląda sprawa z dostępnością usług Google na tych smartfonach? Okazuje się, że nie ma żadnych powodów do obaw - Honor będzie mógł wprowadzać na rynek smartfony z 5G i Google Mobile Services.

To świetna wiadomość nie tylko dla fanów powracającej marki, ale również miłośników Huawei, którzy zrezygnowali z kupowania urządzeń tego producenta z uwagi na problemy z oprogramowaniem.

Smartfony Honor, czyli co jest w ofercie

Obecnie firma posiada w swojej ofercie kilka naprawdę ciekawych urządzeń. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się model Honor Magic 5 Pro, który kusi standardem pamięci 12 GB RAM z 512 GB na dane użytkownika, ekranem 2848 x 1312 pikseli i 6,81 cala oraz jasnością na poziomie 1800 nitów.

Zdjęcie Honor Magic 5 Ultra / Honor / materiał zewnętrzny

Firma wprowadziła na rynek również składaka, który stał się jednym z bezpośrednich konkurentów dla Samsunga Galaxy Z Fold. Mowa oczywiście o Magic Vs. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 napędza dwa ekrany - jeden po złożeniu (2560 x 1080 pikseli i 6,45 cala) oraz drugi rozłożony - 7,9 cala przy rozdzielczości 2272 x 1984 pikseli.

Nie ukrywam, że potencjalnie kolejny gracz na polskim rynku składaków to świetna wiadomość. Ten segment nieustannie się rozwija, a dodatkowe opcje zakupowe jedynie przyspieszą proces normowania się cen i poprawiania dotychczasowych rozwiązań technologicznych.

A to, że chiński? Cóż, dla wielu będzie to przeszkodą. Z drugiej jednak strony Xiaomi czuje się w naszym kraju świetnie, OnePlus również zdobywa nowych klientów, a i Huawei nie zaprzestał działalności. Co większa konkurencja, to i korzyści dla klientów rosną.

Polecamy na Antyweb | mBank wytacza ciężkie działa przeciwko cyberprzestępcom