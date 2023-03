Składane smartfony dla wszystkich? Google chce powalczyć o klientów niższą ceną

Dawid Szafraniak Technologia

Składane smartfony to efektowne gadżety, choć dla wielu potencjalnych nabywców skutecznie odstraszają ceny. Można zatem powiedzieć, że jest to nie do końca wyeksploatowany segmenty rynku. Z takiego założenia wychodzi Google. Firma chce zaproponować sprzęt, który... nadal będzie drogi, ale nie aż tak. Brzmi jak pocieszenie?

Zdjęcie Nadchodzi Google Pixel Fold / FrontPageTech / materiał zewnętrzny