Wydaje ci się, że spędzasz nieproporcjonalnie dużo czasu na pisanie e-maili, z których większość zostanie całkowicie zignorowana przez odbiorców? Nie jesteś sam, bo jak pokazuje nowe badanie, pracownicy średnio tracą tygodniowo aż do ośmiu godzin i 42 minut na tym daremnym przedsięwzięciu. Badacze na potrzeby eksperymentu przeprowadzili ankietę na ponad 8 tys. pracowników małych firm i jak się okazało, piszą oni mniej więcej 99 maili tygodniowo. Nie dość, że zajmuje to ogromną ilość czasu, to wydaje się też bezcelowe, bo dwie na pięć osób przyznaje, że nie zawraca sobie głowy czytaniem wiadomości dłuższych niż osiem zdań.

Też nie lubisz maili? Nie jesteś sam!

A jak z drugą stroną, czyli odbiorcami? Wcale nie jest lepiej, bo badanie wykazało również, że przeciętny pracownik ignoruje sześć e-maili dziennie na podstawie samego tematu, 55 proc. ma problemem z interpretacją tonu wiadomości, 48 proc. stwierdziło, że zdarza im się przegapić e-maile z powodu spamu lub folderów-śmieci, a kolejne 44 proc. przyznało, że ich skrzynki odbiorcze są pełne nieistotnych e-maili. Mówiąc krótko, duża część pracowników nie widzi ważnych szczegółów, bo wiadomości są przez nich ignorowane, usuwane lub pomijane, a jednocześnie traci dużo czasu na codzienne przedzieranie się przez tony nowych wiadomości.