Starlink już w przyszłym roku jako sieć komórkowa. Ale...

Przypominamy, że dyrektor generalny SpaceX ogłosił plany dotyczące kosmicznych wież komórkowych w sierpniu 2022 roku, kiedy to dowiedzieliśmy się też, że SpaceX będzie współpracować z T-Mobile przy wdrażaniu usługi w Stanach Zjednoczonych.

Idzie nowe. Już niedługo będziemy dzwonić przez kosmos

I nie da się ukryć, że łączność satelitarna w ogóle nabiera ostatnio tempa (choć do powszechnej popularyzacji tej technologii wciąż jeszcze daleka droga). Apple dodało do iPhone'a 14 (i nowszych modeli) funkcję Emergency SOS, która pozwala wysyłać SMS-y do służb ratunkowych, gdy jesteśmy poza siecią i nie mamy dostępu do sieci komórkowej ani Wi-Fi.



Inne marki także idą w tym kierunku, choćby chińskie ZTE, a AT&T nawiązało współpracę z AST SpaceMobile i w kwietniu pomyślnie nawiązało dwustronne połączenie głosowe przy użyciu niezmodyfikowanego Samsunga Galaxy S22.

Mówiąc krótko, Starlink może mieć niedługo konkurencję i to ceny usługi w dużej mierze zadecydują o tym, czy Direct to Cell zyska szerokie zastosowanie. Bo jeśli będą rozsądne, będzie to dla części osób - szczególnie mieszkających w regionach o słabym zasięgu albo często przebywających na świeżym powietrzu - realna alternatywa dla tradycyjnych usług komórkowych. Jeżeli jednak będą wysokie, sieć komórkowa Starlink pozostanie raczej ciekawostką.